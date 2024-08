​Fête de l’excellence : le lycée Ameth FALL honore ses génies.

Les trois meilleures élèves de chaque classe et celles qui se sont distinguées dans les activités socioéducatives du lycée de jeunes filles Ameth FALL ont eu droit une belle consécration, hier jeudi. C’était à l’occasion d’une journée de l’excellence à laquelle des autorités éducatives, des membres de l’association des parents d’élèves ont pris part, à côté d’un représentant de l’administration territoriale. À cette occasion symbolique, plus de 150 prix ont été distribués à des pensionnaires de cette école qui, cette année, a enregistré un taux de réussite de 72,96% au baccalauréat et 98,08% au BFEM. « Nous avons l’intention de maintenir et consolider les acquis et poursuivre notre montée en puissance », a déclaré Khady BA, la proviseure.