El Hadj Adama Sylla,

Guibril André Diop

Baye Mouké Traoré

Omar Diack

Commissaire de l'exposition

Ces 3 grandes signatures de l'art contemporain sénégalais ont en partage le talent, la disponibilité et la générosité. Leur mérite aura donc été d'avoir formé et/ou transmis des générations d'artistes. Ils ont porté haut le flambeau de la Ville tricentenaire et du Sénégal.Qu'ils trouvent ici, à travers les réalisations de ces jeunes artistes, toute la reconnaissance qui leur est due ! Puisse Le-Tout-Puissant leur accorder une santé d'airain, une longue vie afin qu'ils continuent de partager avec leur famille et avec nous leur fabuleuse expérience !