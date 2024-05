Saint-Louis : vers la construction d’un complexe culturel régional

Un complexe culturel régional sera construit à Saint-Louis avec l’objectif de répondre au besoin des acteurs du secteur, a annoncé la directrice du centre culturel Abdel Kader Fall, Sira Bâ.



‘’Il faut (…) noter que la commune de Saint-Louis a octroyé une assiette foncière au ministère de la Culture pour ériger le complexe culturel régional’´, a-t-elle déclaré dans un entretien avec l’APS.



Elle espère que les travaux de construction du complexe vont démarrer durant l’année en cours et permettre la réalisation de toutes les commodités et la logistique nécessaires pour répondre, selon elle, au besoin des acteurs culturels de la région.



‘’Ça fait un an que le maire nous a octroyé une assiette foncière du côté de l’ancienne piste de l’aéroport. Le ministre a aussi pris l’engagement de revoir, avec le patrimoine bâti de l’État, les voies et moyens pour la construction de cet espace’’, a-t-elle fait savoir.



Elle a rappelé que ce projet était déjà inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).



Le centre culturel régional Abdel Kader Fall de Saint-Louis est une structure chargée de définir et mettre en œuvre la politique culturelle nationale à l’échelle de cette région.





