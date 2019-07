​Lutte contre les inégalités : Mansour FAYE annonce des réalisations « importantes » des programmes sociaux dans la zone nord (vidéo)

Le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale a dressé, vendredi, un bilan « positif » de la mise en œuvre des programmes sociaux du gouvernement à l’échelle nationale, en annonçant des réalisations importantes de ces initiatives dans la zone nord.



Mansour FAYE qui présidait un CRD, fait part de plusieurs réalisations du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et de PROMOVILLE dans les départements de Saint-Louis, Podor et Dagana.



Il a annoncé dans la foulée, la construction prochaine d’un forage à Dara Alaybé et une unité de Potabilisation grâce au PUDC. « Huit (8) localités seront électrifiées dans le département de PODOR et des pistes rurales seront réalisées dans les communes de FASS et GANDON », a-t-il indiqué au terme de la rencontre marquée par une forte participation des collectivités locales.



Le maire de Saint-Louis soutient que la commune de PODOR sera prise en charge dans la deuxième phase du financement de PROMOVILLES en évoquant dans le domaine sanitaire, d’éventuels octrois d’ambulances médicalisées dans la région.



