​Nécrologie : Assane FALL a tiré sa révérence

La tristesse s'empare de la ville à l'annonce de la disparition d'Assane Fall, survenue ce matin. Un éminent promoteur touristique et culturel tire sa révérence. Un homme d'une gentillesse, d'une simplicité et d'une courtoisie remarquables. Gérant de l'hôtel Coumba Bang depuis plusieurs années, Assane FALL, digne fils de Corniche, a dirigé l'association Saint-Louis Jazz pendant plusieurs années.



Il fut également conseiller municipal sous l'ère de Cheikh Bamba DIEYE.



NDARINFO est touché par la disparition d'un ami, d'un grand-frère disponible et altruiste. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses proches et toute la population de Saint-Louis et prions pour Allah l'accueille à Firdaws.