​Réforme de l’hydraulique rurale : l’ARD forme les usagers de l’eau (vidéo)

Un cadre de concertation regroupant des usagers de l’eau, représentants de collectivités locales du département de DAGANA et des acteurs de l’hydraulique a été mis en place, mercredi, en marge d’un atelier d’informations organisé par l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis.



La formation des acteurs sur les mécanismes de suivi des services d’eau potable s’inscrit dans le cadre d’un long processus soutenu par l’ONG le GRET, les Fédérations et Unions des usagers de l’eau et l’Université Gaston Berger (UGB). Elle vise notamment à préparer les populations à la nouvelle réforme sur l’hydraulique rurale mise en œuvre par l’État.



D’ailleurs, le GRET déroule un programme de recherche-action pour Suivre ensemble les services d’eau au nord du Sénégal (SENSE).



Il faut rappeler que le gouvernement a opté pour un passage en délégataire des services d’eau potable. Désormais, la gestion des réseaux d’eau potable en milieu rural est confiée à des opérateurs privés dans le cadre de la délégation du service public d’eau potable à travers des contrats d’affermage.



« En tant que citoyen nous avons un rôle à jouer pour accompagner cette politique », indique Abdourahmane GUÈYE, le responsable de la division planification de l’ARD qui se réjoui de la bonne implication des acteurs locaux.



>>> Suivez les impressions des parties prenantes ...