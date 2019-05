​Réforme de l’hydraulique rurale : la démarche des pouvoirs publics au centre d’une recherche partenariale (vidéo)

Le professeur Sambou NDIAYE, coordonnateur de l’Alliance de Recherche-actions Université-Territoires (ARUT-UGB) a insisté, vendredi, sur le rôle de l’Université dans la valorisation des savoirs sociaux.



« Nous voulons qu'elle questionne le bien épistémologique des sciences sociales pour se positionner dans la valorisation des connaissances produites par les communautés », a-t-il dit. « Les Savoirs endogènes qui se trouvent au sein des communautés méritent d’être valorisés par les chercheurs », a rappelé le sociologue qui s’exprimait en marge d’un séminaire sur le thème « Recherche partenariale : une opportunité de co-construction de savoirs et de coproduction d’actions au service des communautés ».



Cette réflexion s’appuie sur les résultats du Projet de recherche-action Suivre Ensemble les Services Publics de l’Eau Potable du Nord (SENSE) déroulé par l’ONG Le GRET en collaboration avec l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis et l’Université Gaston Berger.



Pour rappel, trois propositions majeures ont été formulées au terme de cette recherche. Il s’agit de la révision de la politique de Communication adoptée, de la mise en place d’un dispositif de représentations légitime des acteurs sociaux et de l’adoption d’une démarche inclusive.