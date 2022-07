​Représentation diplomatique : 15 ambassadeurs issus de l’UGB – vidéo

Après le panel des directeurs, des échanges entre d’anciens et d’actuels étudiants ont rythmé, hier, la graduation de l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT). Ce, en prélude à la cérémonie de remise des parchemins de 5 promotions sortantes, en grande pompe, ce matin. Le panel des Étudiants a permis de mettre en évidence des modèles de réussite issus de cette prestigieuse unité de formation. Khalifa Ababacar SARR, le président de l’Association WASANAR regroupant des alumni de l’UGB, a magnifié la pertinence de cette initiative. M. SARR a rappelé par ailleurs le rôle curial de l’UGB dans la formation de l’édile sénégalaise en expliquant que ses diplômés jouent les premiers rôles dans les institutions publiques et privées. Il ajoute que 15 repentants de l’Etat auprès de pays étrangers sont issus du campus de Sanar.