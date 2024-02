​Saint-Louis : Une session renforce les capacités de jeunes sur la transition énergétique

L’antenne régionale de la coalition « Publiez Ce que Vous Payez » a tenu hier mardi une session de capacitation sur la transition énergétique à l’intention de femmes et de jeunes de Saint-Louis. L’atelier, organisé en partenariat la plateforme Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST), permettra d’imprégner les parties prenantes sur la relation entre le réchauffement climatique, l’érosion côtière et la transition énergétique. Au sortir de cette initiative novatrice rythmée par deux modules, plus d’implication et d’engagement sur cette thématique, est attendu de la part des participants.