​Saint-Louis : le Centre Keur Mame Fatim KONTÉ a célébré ses diplômés (vidéo)

Après trois ans de formation, les élèves du centre de formation professionnelle Keur Mame Fatim KONTÉ ont reçu, samedi, leurs diplômes au cours d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation d’autorités et des populations.



Pape Moussa SALL, l’administrateur de cette institution, a salué l‘abnégation et le dévouement dont les apprenants ont fait montre, en les invitant à suivre le sillage de l’excellence indiqué par l’école. Ces derniers ont exposé un pan de leur savoir-faire acquis grâce au fil de leur formation.



Il les exhorte à s’inspirer de l’ingéniosité et de l’engagement de leurs parrains, dont l’opérateur économique Ahmet FALL Baraya, avant de souligner la place de choix que le centre veut occuper dans le domaine de l’enseignement professionnel à Saint-Louis.