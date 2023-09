​Saint-Louis : le Congad répertorie les organisations actives dans le développement durable.

La cellule régionale du Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au Développement (CONGAD) s’est engagé dans la cartographie des entités de la société civile actives sur les objectifs de développement durable au Sénégal. L’initiative a été lancée hier mardi en présence d’un représentant de l’administration territoriales et d’OCB de la région. Le CONGAD veut en effet renforcer la visibilité des associations et organisations qui travaillent à renforcer les politiques publiques sur l’atteinte des ODD. Au terme de la démarche, une plateforme électronique sera mise en place pour permettre à chacune des parties prenantes d’avoir une vitrine.