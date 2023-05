​Saint-Louis : les maux qui gangrènent la Pêche et la Poste (vidéo)

À l’instar de la communauté internationale, Saint-Louis a célébré hier la journée mondiale du travail. Les représentations syndicales ont défilé devant la Gouvernance. Doléances en main, chacune a présenté au chef de l’administration territoriale, les contraintes qui plombent le bon exercice de sa profession. Le syndicat national des travailleurs des Postes et des Télécoms de Saint-Louis et le syndicat national des pêcheurs autonomes du Sénégal ont saisi l'occasion pour déplorer les maux qui gangrènent leurs secteurs. Bamba DIANE et Moustapha DIENG, leurs secrétaires généraux, ont respectivement présenté à Modou Mamoune DIOP une plateforme revendicative visant à améliorer leurs conditions de travail et la pérennisation de leurs activités.