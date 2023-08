​Saint-Louis : une experte évoque les causes du "recul" des femmes dans les médias (vidéo)

Des professionnels des médias et des membres de la société civil ont revisité le concept de genre à l’occasion d’un atelier de deux jours organisé par le Réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement (FAMEDEV). Penda Seck DIOUF, consultante, formatrice en genre, plaidoyer et leadership a évoqué les faibles représentation et la représentativité des femmes dans les médias et dans la prise de décision en général alors que des Sénégal, en appelant à renverser la tendance.



Mme DIOUF déplore la non-appréhension par les acteurs du recul de 5 points des femmes dans les médias sur la période de 2015 à 2020. Elle appelle à la mise en pratique des différents traités et conventions signés par le Sénégal dans ce domaine. « Les médias sont un outil important et le et le renforcement de la représentativité des femmes dans ce secteur figure dans la Déclaration de Beijing ratifiée par le Sénégal », a-t-elle ajouté.



Par la voix de Bator FALL, journaliste à la RTS, les participants ont magnifié la pertinence de session de formation. Ils ont invité FAMEDEV à pérenniser cette initiative.