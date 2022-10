​UBI TEY, JANG TEY : la contribution magnifiée des GDS pour 14 écoles de sa zone - vidéo

Les Grands Domaines du Sénégal (GDS) poursuivent ses initiatives en faveur de l'éducation. L'entreprise a procédé ce matin à sa cérémonie annuelle de distribution de fournitures scolaires à Thilla.



Cette année, une enveloppe de prés 3 millions FCFA a été dégagée pour l'achat de lots de cahiers, de stylos, d'ardoises, de paquets de craie et de rames de feuilles blanchee à 14 établissements de sa zone. Il s'agit des écoles de Ndiawdoune, Mbarigo, Mbakhana, Lampsar Wolof et Peul, Thilla Boye, Mbenguegne, Toddé, Mbaylar, Ndialam, Pont Ndiawdoune, Diougob Sanar et Bou Mbenguegne.



Une tradition solidaire magnifiée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département. Magueye GUEYE, nouvellement installé dans ses fonctions, a salué l'apport significatif des GDS dans l'amélioration des enseignements apprentissages des institutions scolaires bénéficiaires.



" Si toutes tous les agro-industriels implantés dans la zone s'inscrivaient dans le sillage des Grands Domaines, le résultat en serait plus que bénéfique", a-t-il dit. Un constat corroboré par l'adjoint au maire Gandon, Ndiaye DIOP. Ce dernier se félicite du partenariat agissant que la municipalité a noué la société et de la pertinence des investissements sociaux de l'entreprise au profit des populations riveraines.



Il faut dire qu'un appel fort pour la reprise de la journée de l'excellence a été lancé par la communauté éducative, compte tenu de l'émulation et le culte de l'excellence qu'elle suscite chez les élèves. Cet événement a été suspendu par les restrictions liées au Covid-19.



Mamadou Wade, le directeur de la qualité, de l'ordonnancement des clients et des relations extérieures dit avoir pris bonne note du plaidoyer et promet d'en faire part à la direction générale.



>>> Retour en vidéo sur les temps forts de la cérémonie ...