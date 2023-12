12 bienfaits étonnants de la pastèque

12 bienfaits santé étonnants de la pastèque :

Eau 91,45 g Calories 30 Protéines 0,61 g Total lipides (Graisses) 0,15 g Glucides 7,55 g Calcium 7 mg Magnésium 10 mg Potassium 112 mg Vitamine C, total acide ascorbique 8,1 mg Bêta-carotène 303 μg Vitamine A 569 IU Lycopène 4532 μg Caroténoïdes

Il y a beaucoup de malentendus sur la valeur nutritive de la pastèque. Beaucoup de gens croient à tort que la pastèque ne peut offrir que du sucre et de l’eau au corps humain. Par conséquent, les gens pensent qu’il est inutile de la manger, car elle ne fera qu’augmenter le poids corporel et le taux de sucre dans le sang.Bien sûr, il s’agit d’un mythe qui a surtout prévalu au cours du siècle précédent. De nos jours, les gens ont commencé à percevoir la pastèque comme un aliment très nutritif, qui renforce notre système immunitaire.Cependant, les pastèques, comme tout autre aliment, doivent être consommées en quantités raisonnables et dans le cadre d’une alimentation équilibrée.Selon le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), 100 g de pastèque fraîche contient (parmi d’autres) :La pastèque contient une large variété de caroténoïdes tels que la lutéine, la zéaxanthine, la cryptoxanthine et le lycopène. Les caroténoïdes sont des antioxydants. L’un des nombreux rôles des antioxydants est de protéger les cellules contre les radicaux libres, qui sont liés à des maladies graves, comme le cancer et les maladies cardiaques.Le lycopène donne la couleur rouge et la zéaxanthine donne la couleur jaune à la chair de certaines pastèques. Le lycopène contribue au bon fonctionnement du cœur, et peut prévenir certains types de cancer, comme le cancer de la prostate et le cancer du sein. De plus, il contribue à une protection intense de la peau contre les radiations nocives du soleil.La pastèque contient du b-caroténoïde, qui est transformé en vitamine A. En effet, 100 g de pastèque fournissent environ un cinquième des besoins quotidiens en vitamine A d’un adulte. Cette vitamine contribue à une meilleure vue et renforce le système immunitaire, parmi d’autres bienfaits.La pastèque contient des vitamines B telles que la B1, B5 et B6. En particulier, la B6 participe aux synthèses de neurotransmetteurs cérébraux, tels que la sérotonine, la mélatonine et la dopamine, qui sont connus pour aider à réguler l’anxiété et la peur.La pastèque est une excellente source de vitamine C, qui favorise la santé de la peau et stimule le système immunitaire.La pastèque est une excellente source de potassium, qui aide à faire baisser la tension artérielle.La L-Citrulline (contenue principalement dans la partie blanche de l’écorce) est un acide aminé qui se transforme en L-arginine. La L-arginine et la L-citrulline participent à la synthèse ΝΟ (oxyde nitrique) et améliorent la circulation sanguine et le cycle de l’urée.La pastèque est une excellente source de fibres alimentaires. Les fibres alimentaires stimulent le bon fonctionnement du système digestif et contrôlent le taux de cholestérol. Cependant, les pastèques contiennent une quantité considérable de FODMAPs. Il s’agit d’oligo-, di-, mono-saccharides et polyols fermentescibles, qui peuvent avoir des effets négatifs sur les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable.La teneur en glucides de la pastèque est proche de 7,2 g pour 100 g. De ceux-ci, 6,2 g sont des sucres comme le glucose, le fructose et le saccharose.100 g de pastèque contiennent moins de 0,2 g de matières grasses.Source :