18 Milliards Injectés : La DER/FJ dévoile son bilan dans le Nord

À Saint-Louis, les Journées de promotion de l’entrepreneuriat ont été officiellement lancées sous le thème « Interconnecter les acteurs du secteur primaire : entrepreneuriat, innovation et inclusion pour une croissance durable ». En présence de la Déléguée générale de la Der/Fj, Dr Aïda Mbodj, l’événement a mobilisé de nombreux entrepreneurs, institutions partenaires et bénéficiaires.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE 2), et vise à créer un cadre d’action, de dialogue et de partenariat pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial local.



Dr Mbodj a présenté les résultats concrets de la DER/FJ dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Elle a indiqué que 35 234 initiatives ont été accompagnées dans les secteurs agricoles, halieutiques et de l’économie verte, 18 milliards FCFA investis, 6071 personnes formées et 1165 unités économiques immatriculées.



La Déléguée générale a insisté sur la nécessité d’ancrer l’action dans les réalités locales, en misant sur les secteurs porteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche et la transformation agroalimentaire. L’objectif final : faire émerger des idées innovantes, des partenariats stratégiques et un plan d’action concret pour booster le développement économique du Nord.



Mme Mbodj a également souligné que l’entrepreneuriat est désormais au cœur de la stratégie nationale (Plan 2025–2029 et Agenda Sénégal 2050), en tant que levier de transformation structurelle, de souveraineté économique et de justice sociale et territoriale.