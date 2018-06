34 361 migrants morts sur le chemin de l’Europe depuis 1992, plus de 75 Sénégalais identifiés…

Depuis 1992, des bénévoles et employés d’Ong décomptent les personnes mortes en essayant d’atteindre l’Europe. À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la liste de 34 431 noms et anonymes a été publiée. Côté sénégalais, le journal Libération en a pu répertorié plus de 75. À noter que tous ne sont pas morts en mer. Certains ont été tués sur la route des Balkans, en Libye ou encore à Calais. Et d’autres se sont donnés la mort.