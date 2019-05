5 vertus du clou de girofle "Xorom polé"

Clous de girofle : les précautions d'emploi



Les clous de girofle contiennent une substance active potentiellement allergène : l’eugénol. Cette dernière est également toxique à forte dose. L’huile essentielle de clou de girofle, qui en contient une forte concentration, doit donc être utilisée avec beaucoup de précaution. Il faut toujours la diluer et ne pas l'employer plus d’une semaine d’affilée. De plus, les personnes ayant une peau fragile ne doivent pas l’utiliser en application locale. Enfin, cette huile essentielle est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes.



Le clou de girofle contre le mal de dent



Le clou de girofle est utilisé depuis longtemps pour soulager le mal de dents. Les raisons de son efficacité ? Ses propriétés à la fois antiseptiques et anti-inflammatoires.



La méthode traditionnelle consiste à légèrement écraser le clou de girofle entre vos doigts puis à le placer quelques minutes au niveau de la dent douloureuse. Cela réduit efficacement la douleur en attendant de pouvoir consulter un dentiste. Autre technique : versez 5 ou 6 clous de girofle dans un peu d’eau (l’équivalent d’une tasse) et portez-la à ébullition. Dès que l’eau commence à bouillir, sortez-la du feu et laissez refroidir. Enlevez les clous de girofle : vous pouvez à présent utiliser la préparation en bain de bouche pour soulager la douleur.



Une infusion de clou de girofle contre les problèmes digestifs



Une infusion de clou de girofle permet de combattre divers problèmes digestifs en particulier le mal de ventre et les ballonnements.



Pour la préparer, faites infuser 4 ou 5 clous de girofle pendant une dizaine de minutes dans une grande tasse d’eau bouillante. Ôtez les clous de girofle. Les plus courageuses pourront boire l’infusion telle quelle mais son goût très fort en rebutera plus d’une… Astuce : ajoutez un peu de cannelle, du jus de citron ou une cuillerée de miel pour adoucir le breuvage. Buvez l’infusion trois fois par jour, en dehors des repas.



Les clous de girofle contre les infections urinaires



L'efficacité des clous de girofle n’est plus à prouver quand il s’agit de calmer les douleurs d’une infection urinaire comme la cystite. Ils sont aussi préconisés en cas de calculs rénaux.



Pour vous soulager, buvez simplement une infusion de clous de girofle une à deux fois par jour. Astuce : pour un maximum d’efficacité en cas de cystite, vous pouvez ajouter une goutte d’huile essentielle de lavande à l’infusion avant de la boire. Mais attention : pas plus d’une goutte ! Toutes les fans d'aromathérapie le savent : les huiles essentielles sont très concentrées et potentiellement toxiques à haute dose.



Les clous de girofle contre le rhume



Si vous souhaitez prévenir les maux de l’hiver, pensez à l’huile essentielle de clou de girofle. Ses propriétés antivirales et antibactériennes vous aideront à éviter la grippe, le rhume et les autres infections hivernales…



Première méthode pour profiter de ses bienfaits : diluez 1 à 2 gouttes d’huile essentielle dans une cuillère à café d’huile d’olive, à avaler avant le repas. Seconde méthode : diluez 1 à 2 gouttes d’huile essentielle sur un morceau de sucre, à faire fondre sous la langue avant le repas. Quelle que soit la technique employée, vous pouvez l’utiliser 1 à 3 fois par jour, pendant une semaine maximum.



Des clous de girofle contre les rhumatismes



Les rhumatismes, lumbagos et autres douleurs musculaires peuvent être soulagés en massant longuement les zones douloureuses avec de l’huile essentielle de clou de girofle fortement diluée dans de l’huile végétale d’amande douce ou une autre huile végétale grasse. Les bonnes proportions : 5 à 10 % d’huile essentielle de clou de girofle pour 90 à 95 % d’huile d’amande douce.



femmeactuelle.fr