A 13 ans, cette génie du codage a créé une application pour localiser les enfants perdus

Le Nigéria est tristement célèbre pour l’enlèvement de 276 jeunes filles par les terroristes de Boko Haram en 2014. Face à ces faits, il est remarquable qu’à l’origine d’une application mobile téléchargée plus de mille fois depuis 2016 sur Google Play et destinée à retrouver des enfants perdus soit une jeune Nigériane âgée en août 2018, de quinze ans seulement.



Tomisin Ogunnubi s’est initiée au codage à l’âge de douze ans



C’est à l’âge de douze ans que Tomisin s’est initiée au codage. Capable de créer des applications, elle s’est alors demandé comment aider son environnement. Son dévolu s’est porté sur une situation dont elle pourrait potentiellement être victime, celle des enfants qui se perdent.





Elle a donc créé My Locator, une application dédiée à retrouver leur trace. My Locator permet aux enfants de se localiser dans leur environnement et se retrouver si ils se perdent. En enregistrant un numéro de sécurité dans l’application, ils peuvent aussi joindre un proche en cas d’urgence où alerter directement les urgences de l’Etat de Lagos à l’aide d’un bouton. De leur côté, si des parents s’inquiètent de la disparition de leur enfant, ils pourront localiser sa position.



Outre garantir la sécurité de plusieurs centaines d’enfants dans son pays, le talent de Tomisin Ogunnubi a permis d’ouvrir des portes dans son école. Alors que les cours de codage étaient originellement donnés au lycée, les performances de la jeune fille ont amené les responsables de son établissement à enseigner cette discipline dès le collège.



Tomisin Ogunnubi, qui a déjà été récompensée par plusieurs prix travaille actuellement sur la construction d’un bâtiment destiné à accueillir des commerces d’entrepreneurs adolescents. Elle espère que cet environnement leur permettra de développer leur esprit d’entrepreneuriat et de poser ensemble, dès leur jeunesse, les pierres d’une solide et responsable économie nigériane.



Par Sandro CAPO CHICHI / nofi.media