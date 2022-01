Abba MBAYE : "L’arrogance dont Mansour FAYE fait montre ne passera pas" - vidéo

La coalition Yewwi Askan WI s’insurge contre des actes de violence dont ses militants sont victimes et pointe d’un doigt accusateur le maire de Saint-Louis, candidat à sa succession. « Il a proféré des menaces ouvertes à notre endroit, mais qu’il sache que ça ne passera pas. Qu’il sache que son langage autoritaire ne peut nous perturber. L’arrogance dont Mansour FAYE fait montre, ne passera pas. Il ne peut pas, à lui seul, réserver tous les panneaux publicitaires de Saint-Louis, afficher ses pancartes toutes les rues de la ville et refuser qu’un autre candidat soit visible. Saint-Louis ne lui appartient pas », a déclaré Ababacar Abba MBAYE. Ce dernier accuse des nervis de Benno Bokk Yaakar (BBY) commandés par un DG de déchirer les affiches de YAW. « 95% de mes affiches ont été déchirées. Des hommes poursuivent nos militants pour les gazer jusque chez eux. C’est inadmissible. Or, nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de choisir librement son camp. J’ai rencontré tous les candidats de Saint-Louis sans problèmes », a donné Abba MBAYE. Le candidat à la mairie de Saint-Louis annonce le dépôt par sa coalition d’une plainte contre X.