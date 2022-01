Mary Teuw NIANE : " Les résultats sont positifs (…) les suffrages que nous avons obtenus sont significatifs" - vidéo

La coalition And Ak MTN Ligeey NDAR classée en troisième position des élections municipales tire les enseignements du scrutin du 23 janvier dernier. Mary Teuw NIANE s’est réjoui de « l’affection, de la sympathie et de l’engouement » que son alliance avec le docteur Ahmadou DIA a suscité de la part des Saint-Louisiens. « Les résultats sont pour nous très positifs. Notre coalition, très jeune, pour sa première participation à des élections termine troisième au niveau de la plupart des communes et du département », a-t-il dit en marge d’une rencontre avec la presse, ce matin. Dans la commune de Saint-Louis, nous aurons 5 conseillers. Nous aurons des conseillers à Gandon et à Mpal. Les suffrages que nous avons obtenus sont significatifs puisque nous avons 12%. Cela fait de notre coalition la force politique incontournable à Saint-Louis et son entourage. Rien ne se fera sans nous », s’est félicité l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger.