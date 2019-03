Abdourahim Kébé : Ce brillant intellectuel Saint-Louisien en treillis

Doctorat à l'Ucad, enseignant à l'UGB



En 2012, quelques mois après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, il quitte le Sénégal et la Dirpa pour les États-Unis, en tant qu'attaché militaire naval et de l'air à Washington. Durant son service, le colonel Kébé a vu son champ de compétence s'étendre également sur le Canada, en plus des États-Unis. Son bail avec l'armée prend fin en octobre 2016. Retour chez les civils !



Sa reconversion a été d'autant plus facile qu'Abdourahim Kébé, "brillant intellectuel", avait aussi une carrière universitaire parallèlement à celle militaire. En effet, avant même d'entrer dans l'armée, il avait le Duel 2 en anglais à l'université Ben Abdallah de Fez. Il va s'éloigner ensuite des amphis pour des raisons liées à ses activités dans la grande muette. Mais le colonel va s'inscrire à nouveau dans l'enseignement supérieur, précisément en licence à l'université de Dakar en 1997.



En avril 2013, il soutient sa thèse de doctorat avec la mention honorable. Sa retraite prise aux États-Unis, il devient à la fois étudiant (doctorant en tradutologie) et enseignant (lettres romanes et traduction) à Binghamton university à New York.



Puis, le transfert se fera à l'université d'Ottawa au Canada. Aujourd'hui, il collabore avec cette université, même s'il n'est plus sur place.



Colonel ou Dr Kébé est aussi enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Revenu au Sénégal en mars 2018, il donne des cours en master traduction et interprétation de conférences (Matic).



Décrit comme un homme ouvert, sociable et disponible, le colonel Kébé se donne à fond une fois qu'il a fini de faire son choix. "C'est quelqu'un qui s'engage dans son entièreté. Quand il y va, il y met le paquet", affirme Abdoulaye Ndoye qui le trouve très exigeant et même en avance sur la société en matière de rigueur.



S'il a choisi Idrissa Seck, c'est parce qu'il pense qu'il est l'homme de la situation. "C'est un homme politique qui incarne la constance et la cohérence. Il est un homme d'État expérimenté et une vision qui lui permet de mener le Sénégal à bon port." Colonel Kébé dixit.



