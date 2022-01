Adama SARR : "Je ne suis pas un candidat qui promet à tout vent. J’agis de façon concrète ... " - vidéo

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar pour la Commune de GNITH ( département de Dagana) a été accueilli en grande pompe à Ngandjel dimanche lors d’une mobilisation à l’initiative de son lieutenant Assane SOW. Adama SARR, comblé, a magnifié l’adhésion de la zone 6 de sa commune à sa candidature et la détermination de ses militants de lui offrir une victoire éclatante au soir des municipales du 23 janvier 2022. Il a passé en revue quelques lignes de son bilan non sans ménager ses protagonistes qu’ils accusent de se livrer à du « lambar lambar ». « Je ne suis pas un maire qui promet. J’agis dans le concret », a-t-il dit en assurant que d’importantes réalisations seront faites pour son second magistère aux profit de sa localité. « Nous sommes confiants. Nous remporterons la victoire à 95% », le député paré en treillis comme pour mériter son nouveau surnom de « général ».