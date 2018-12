Adéquation entre l’exploitation des ressources naturelles et les besoins des communautés : les doctorants de l’UGB mènent la réflexion (vidéo)

L’édition 2018 des journées scientifiques du collectif des doctorants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis s’est ouverte, jeudi, en présence du recteur Ousmane THIARÉ. Cette année, les échanges portent sur les «Énergies renouvelables, hydrocarbures et ressources mxinières : enjeux et perspectives ».



« C’est un prétexte pour traiter de manière transversale et pluridisciplinaire, la question des énergies renouvelables, des hydrocarbures et ressources minières dans un contexte de raréfaction des ressources et de diversification des sources d’énergie pour la préservation de la planète », a expliqué Ibrahima BALDÉ, le coordonnateur du collectif.



« Avec la richesse du sous-sol africain en minerais et hydrocarbures, il convient de créer un cadre de réflexion pour asseoir une compréhension commune et éclairer l’opinion publique et la communauté scientifique sur les enjeux liés à ces dites ressources et les perspectives qui peuvent s’ouvrir », a-t-il ajouté.



M. BALDÉ a insisté sur la nécessité de « comprendre d’abord les attentes de nos communautés quant à l’amélioration de leurs conditions de vie à travers l’exploitation des énergies fossiles, renouvelables, les hydrocarbures et les ressources minières ».



Le recteur Ousmane THIARÉ a salué la pertinence de la thématique soulevée et magnifié l’engagement des doctorants à élucider des questions d’actualité qui interpellent le devenir du continent.



« Nous espérons que toutes les présentations qui seront faites en marge de ces journées vont permettre aux populations d’être sensibilisées sur les enjeux et perspectives de l’exploitation des ressources minières », a-t-il déclaré.