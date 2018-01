Afrique : Classement des 15 villes les plus sales du continent

Le magazine Forbes a publié il y a quelques mois un classement des villes les plus sales au monde. Chose très triste, c’est que dans ce classement de 25 villes, le continent africain comptabilise 15 capitales sur 25.

Cet article vise à emmener chaque Africain à prendre conscience que quelque chose doit être fait pour que les choses changent.

En Guinée Conakry, pour dénoncer l’insalubrité dans les villes, Fatoumata Chérif une blogueuse a décidé de publier et ce régulièrement des selfies devant des tas d’ordures ou des décharges à ciel ouvert. Aussi, son initiative a été suivie dans plusieurs pays d’Afrique. L’insalubrité est un phénomène des plus récurrents et des plus pernicieux dans de nombreuses villes africaines. Et cette insalubrité vient avec son lot de maladies.





Classement mondial



Au plan mondial, le Congo est un pays qui s’illustre d’une mauvaise manière. En effet, en plus d’avoir sa capitale dans ce classement fort peu honorable, le Congo est le seul pays avec l’Inde, à compter deux villes dans le classement des 25 villes les plus sales du monde. Aussi, le quartier Mpila, où se trouve le palais présidentiel, est-il la cité la plus insalubre de Brazzaville.



Classement africain des villes les moins propres d’Afrique

Antananarivo, Madagascar (3ème rang mondial)

2. Addis Abeba, Éthiopie (6ème rang mondial)

3. Brazzaville, Congo (10 ème rang mondial)

4. Ndjamena, Tchad (11ème rang mondial)

5. Dar es Salaam, Tanzanie (12 ème rang mondial)

6. Bangui, République de Centrafrique (13ème rang mondial)

7. Ouagadougou, Burkina Faso (15ème rang mondial)

8. Bamako, Mali (16ème rang mondial)

9. Pointe Noire, Congo (17ème rang mondial)

10. Lomé, Togo (18ème rang mondial)

11. Conakry, Guinée (19ème rang mondial)

12. Nouakchott, Mauritanie (20ème rang mondial)

13. Niamey, Niger (21ème rang mondial)

14. Luanda, Angola (22ème rang mondial)

15. Maputo, Mozambique (23ème rang mondial)



Ainsi donc, au plan mondial, le podium des trois villes les plus sales est occupé par