Alerte sur une houle dangereuse

L’Agence nationale de l’aviation civile et la météorologie (Anacim) prévient d’une houle dangereuse. Cette houle peut atteindre ou dépasser une hauteur 2,5m.



Selon les prévisions, la houle va se situer dans le secteur nord-ouest, précisément entre la Grande Côte et Dakar. Elle va durer moins de 24 heures. Elle débutera le vendredi 05 mai 2023 à 20 heures et prendra fin le samedi 06 mai 2023 à 15 heures.