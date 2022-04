Appels à candidature au Centre de Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis

Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis vous informe de l’ouverture des dossiers de candidature pour une

formation de six mois sanctionnée par un Certificat de spécialité Guide Interprète .



CONDITIONS D’ADMISSION



- Etre de nationalité sénégalaise ;

- Etre apte physiquement ;

- N’avoir subi aucune condamnation à une peine quelconque pour

crime ou délit ;

- Etre titulaire au moins d’un BTS en tourisme ou d’une licence en

lettres ou de tout autre diplôme admis en équivalence.



DOSSIER DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :

- Demande manuscrite adressée au Directeur du Centre de

Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis, avec

adresse mail et numéro de téléphone du candidat;

- CV ;

- Copie de la carte d’identité nationale;

- Casier judiciaire ;

- Copies légalisées des diplômes obtenues ;

- Reçu du versement des frais de dossier de 5.000Fcfa sur le compte bancaire CBAO n° SN012 08274 036203569201 08



COUT DE LA FORMATION



Le coût de la formation est de 550 000Fcfa. Le candidat sélectionné

contribuera à hauteur de 10% (55 000Fcfa). Les 90% (495 000Fcfa)

seront pris en charge par les partenaires du Centre.

Le candidat sélectionné devra aussi s’acquitter d’un montant de

40 000Fcfa pour la fourniture d’uniformes.



DEPOT DU DOSSIER



Les dossiers de candidature seront reçus du lundi au vendredi de 09h

13h et de 15h à 17h au Centre de Référence aux Métiers du Tourisme

de Saint-Louis situé à Ndiawsir (Commune de Gandon) ou envoyés

par mail à adresse suivante : crmtsaintlouis@gmail.com

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.

DATE LIMITE DE DEPOT : 03 mai 2022 à 17h





Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis vous informe de l’ouverture des dossiers de candidature pour une

formation de quatre mois sanctionnée par un Certificat de spécialité Commis Pâtissier.



CONDITIONS D’ADMISSION



- Etre de nationalité sénégalaise ;

- Etre apte physiquement ;

- N’avoir subi aucune condamnation à une peine quelconque pour

crime ou délit ;

- Avoir au moins un niveau scolaire de classe de troisième.



DOSSIER DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :

- Demande manuscrite adressée au Directeur du Centre de

Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis, avec

adresse mail et numéro de téléphone du candidat;

- Copie de la carte d’identité nationale;

- Casier judiciaire ;

- Certificat de scolarité ou bulletin scolaire ou diplômes obtenues;

- Reçu du versement des frais de dossier de 5000Fcfa sur le compte bancaire CBAO n° SN012 08274 036203569201 08



COUT DE LA FORMATION



Le coût de la formation est de 550 000Fcfa. Le candidat sélectionné

contribuera à hauteur de 10% (55 000Fcfa). Les 90% (495 000Fcfa)

seront pris en charge par les partenaires du Centre.

Le candidat sélectionné devra aussi s’acquitter d’un montant de

40 000Fcfa pour la fourniture d’uniformes.



DEPOT DU DOSSIER



Les dossiers de candidature seront reçus du lundi au vendredi de 09h

13h et de 15h à 17h au Centre de Référence aux Métiers du Tourisme

de Saint-Louis situé à Ndiawsir (Commune de Gandon) ou envoyés

par mail à adresse suivante : crmtsaintlouis@gmail.com

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.



DATE LIMITE DE DEPOT : 03 mai 2022 à 17h





Téléchargez les appels à candidatures du CRMT ici :