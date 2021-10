Appui à l’éducation : l’IEF de Saint-Louis magnifie la contribution d’Alioune Badara DIOP – vidéo

L’adjoint au maire de Saint-Louis a offert dimanche 1.292 sacs contenant des cahiers et divers matériels didactiques destinés aux élèves des écoles du quartier de Balacoss et de Sor NORD. Cet appui d’une valeur de 8 millions FCFA est accompagné de matériels de mathématiques.



« Nous nous sommes engagés à répondre à l’invite faite par le président Macky SALL à l’endroit des responsables de se rapprocher des populations », a indiqué Alioune Badara DIOP. « Nous nous réjouissons également de participer à la concrétisation du concept Ubi Tey Jang, Tey », a-t-il confié, satisfait de la mobilisation de ses militants à la cérémonie.



« Depuis 08 ans, il est dans cette dynamique », témoigne Amadou Al Ousseynou SARR, adjoint à l’Inspection de l’Education et de la Formation de la Commune. « C’est une geste que nous magnifions. Il vient après la mise à la disposition hier par la commune de kits scolaires d’une valeur de plus de 14 millions FCFA à la communauté éducative », a-t-il ajouté.



M. SARR note que l’action du directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) « vient au moment opportun ». « Elle va permettra aux enfants d’aller vers un démarrage effectif des cours. Elle va soulager les parents d’élèves », a-t-il confié. Il a, à ce titre, présenté les remerciements des autorités éducatives de Saint-Louis au responsable de l’Alliance Pour la République (APR).