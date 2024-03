Appui aux élèves non-voyants : les travailleuses de l’Olac renouvellent leur initiative solidaire

L’amicale des femmes travailleuses de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (Olac) du Sénégal a célébré la journée mondiale de la femme à travers des initiatives solidaire en faveur d’enfants handicapés et démunis. Elles ont appuyé, pour la quatrième année consécutive, les élèves non-voyants de Saint-Louis. Des denrées alimentaires et divers autres besoins exprimés par ces derniers leur ont été gracieusement offerts. Des écoles coraniques implantées dans le voisinage du siège de l’Olac ont été intégrées dans cette démarche sociale fortement magnifiée.