Appui scolaire : Le Service régional de l’Action Sociale appuie près de 400 élèves nécessiteux - vidéo

Dans le cadre de ses nombreuses initiatives locales en faveur des populations en situation de vulnérabilité, le Service régional de l’Action sociale de Saint-Louis dirigé par Gora SEYE, a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves déshérités du département de Saint-Louis. Pour cette année, un peu plus de trois-cent-cinquante (350) élèves ont pu étrenner leur kit scolaire grâce à cette action devenue un rituel depuis quelques années maintenant. ù



Chaque élève ciblé a reçu, lors de la cérémonie de distribution tenue samedi 1er Octobre 2022, à la salle foyer du Lycée Technique André Peytavin (Ltap) de la ville de Saint-Louis, un kit composé, entre autre matériel de cahiers, de stylos, d’ardoises, de matériels géométriques et de sacs (ndlr : pour les élèves du cycle primaire). De quoi arracher un sourire à ces potaches et à leurs parents qui abordent ainsi sereinement l’année scolaire 2022 / 2023.



« Il faut reconnaitre que les populations traversent de difficiles moments. D’ailleurs, bon nombre de chefs de familles peinent aujourd'hui à joindre correctement les deux bouts du fait de la conjoncture mondiale. Cette année encore, nous avons mis à disposition les kits 5 jours avant la rentrée des classes. Ceci, pour soulager les parents d’élèves et permettre aux cibles de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions », a souligné le Chef du Service régional de l’Action Sociale.



Selon Gora SEYE, cette action qui s’inscrit entre droite ligne de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, « a été rendue effective grâce au soutien de la tutelle et des partenaires ».



Les partenaires réitèrent leur confiance au service



Cette année encore, les partenaires ont répondu présents. Ils ont renouvelé leur engagement et réitéré leur confiance aux initiateurs. « En accompagnant cette initiative locale inscrite dans l’agenda des grands rendez-vous de notre service, ces partenaires ont démontré leur attachement pour un accès égal à l’éducation pour tous », a rappelé M. SEYE. Au rang de ces partenaires figurent en bonne place : FIDEI, SAED, CROUS, DAHW, centre KMFK, AJE, SENELEC, CHAMBRE DE COMMERCE, PLAN, ONG SABRINA LIFE FOR CHILD, L'IA DE SAINT-LOUIS, CAISSE DE SECURITE, SONATEL, ONG LE PARTENARIAT, ONG MAISON DE LA GARE, CMS, qui ont renouvelé leur confiance à notre service. Mention spéciale au Président e l’Assemblée nationale Dr Mame DIOP, au ministre Oumar SARR des Mines et de la Géologie, à Mme Sokhna Ndiaye FAYE l'épouse du maire de Saint-Louis, aux Dg du CROUS Pape Ibrahima FAYE, de la SAED Aboubacry SOW, de la Caisse de sécurité sociale Assane SOUMARE, d’Appui aux sénégalais de l’Extérieur Amadou François GAYE, au Médecin chef de la région de Saint-Louis Dr Seynabou NDIAYE GAYE Marraine des filles), au responsable politique Ousmane DIALLO de Darou, au chef du Service régional de l'Ageroute Mor Guéye GAYE, au Directeur régional de la Douane du Nord Colonel Amidou NDIAYE, au Directeur exécutif de l'AJE Fara NDIAYE, aux représentant infatigables à Saint-Louis de la FIDEI Oumar THIOYE et l'Ong Sabrina Child for live Bouba NDIAYE, à Mme Diaw Guèye BALDE, à Atoumane Kane SY, au duo de choc Mamadou GUEYE et Idy pour l'organisation, aux journalistes et surtout au personnel de l'Action sociale de Saint-Louis.



L’activité sera étendue dans les autres départements



Le Chef du Service régional magnifie les performances des potaches qui ont eu un comportement satisfaisant à l'école. Pour rappel, les performances obtenues par les élèves appuyés par le Service régional de l’Action Sociale ont été probants durant l’année scolaire écoulée. Les potaches qui étaient en classes intermédiaires passent en classes supérieures. Pour les différents examens, 71/77 candidats ont été déclarés admis: CFEE 33/33, Bfem 21/24 et Bac 17/20 avec 4 mentions Assez-bien dont une d’un élève handicapé Les autres départements seront aussi servis. « Des voies et moyens sont en train d'être étudiés pour étendre l'activité dans les départements de Dagana et de Podor », a annoncé Gora SEYE qui a vivement remercié les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour toucher un plus grand nombre d'élèves défavorisés.





NDARINFO.COM