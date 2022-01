Après sa victoire, Mary Teuw NIANE offrira ce cadeau à Mansour FAYE - vidéo

La coalition And k MTN Liggeey a cheminé hier les quartiers de Leona et des HLM. Djeynaba THIOUNE et Iba SEYE, responsables locaux de l’ACT d’Abdoulaye MBAYE et de la République des Valeurs de Thierno Alassane SALL, tous engagés derrière la candidature du professeur Mary Teuw NIANE ont mobilisé leurs militants, ; à cette occasion. Cheikhouna GUEYE, président du Mouvement des Artisans Deggu And Liggey (DAL) s’est joint à la caravane et réaffirmé son soutien à l’ancien ministre. Pour lui, le professeur NIANE est « le modèle d’élégance, de discipline, de probité et de compétence dont Saint-Louis ». « Il est à l’antipode de l’arrogance, de l’ignorance et de l’impotence qui gouverne la ville », a-t-il ajouté. Leur mot d’ordre : « Redonner à Saint-Louis son lustre d’antan » » en lui séparant d’actuelle équipe municipale. Dans la foulée, Mary Teuw NIANE promet, une fois élu, d’ouvrir un centre à son adversaire Mansour FAYE « pour que, dit-il, il y enseigne le Karaté aux enfants ».