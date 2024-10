Après son inscription au patrimoine mondial, le processus de codification du Ceebu jën lancé (vidéo)

Une nouvelle étape est en passe d’être franchie dans la transmission et valorisation du Ceebu Jën inscrit en décembre 2021 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.



La démarche a été engagée à travers une résidence culinaire qui met en synergie l’expertise de deux cuisinières transitionnelles de Saint-Louis, d’un chef cuisinier sénégalais et d’un autre Français au Centre Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT).



Au terme de cette démarche novatrice, une fiche technique codifiée détaillant la préparation traditionnelle du Ceebu jën sans usage de bouillons (cubes) devrait être produite avec une documentation sur les valeurs nutritionnelles de notre plat national.



La dynamique portée par l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en collaboration avec l’Institut Français et les Professionnels du secteur hôtelier de la ville, encourage l’amélioration du contenu local des programmes de formation culinaire grâce à l’intégration de cet art culinaire et la création d'un modèle de dressage à l’assiette du Ceebu jën, adapté aux standards de la restauration moderne.



Suivez les impressions des parties prenantes au projet