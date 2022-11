Arrestation de Pape Alé NIANG : la CAP en état d’alerte

Nous venons d'apprendre l'arrestation de Pape Alé Niang. Le motif de son arrestation demeure pour le moment inconnu. Le SYNPICS a commis un avocat en la personne de Me Bamba Cissé pour avoir de plus amples informations sur ce qui lui est reproché réellement.



La CAP exprime tout son soutien à Dakarmatin et compte apporter toute l’assistance requise à Pape Alé Niang.



La CAP attend un retour d’informations de Me Bamba Cissé pour aviser. Pour le moment, elle suit avec attention l’affaire et se tient prête éventuellement à toute action qui pourrait conduire à sa libération.





Coordination des Associations de presse (CAP)