Astuce pour se protéger son petit nez de la poussière

Des vents poussiéreux vont balayer la ville jusqu'à mardi. Pour prévenir d'éventuelles infection respiratoires, des simples mesures seront efficaces :



1. Mettre un masque.



2. Mettre de la vaseline ou de la pommade au menthol naturel dans nos orifices nasales. La poussière s'accroche à la vaseline et ne passe pas dans nos voies respiratoires.



Après faire un grand nettoyage il est conseillé de laver son nez avec de l'eau et du savon pour enlever la vaseline... Et aussi si vous y pensez, laver avec du sérum physiologique ses phoses nasales, pour ressortir ce qui est malgré tout rentré.



Avec missvdc.canalblog