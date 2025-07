Augustin Senghor : «  Il est temps que Saint-Louis bénéficie d’installations de niveau national »

Le président sortant de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, a officiellement lancé sa campagne pour un nouveau mandat à la tête de l’instance fédérale, en défendant jeudi à Saint-Louis les acquis de ses mandats précédents.



Face aux dirigeants de clubs et de ligue de Saint-Louis et Matam, le président de la FSF a mis en avant un bilan qu’il qualifie de global, au-delà des seuls résultats sportifs.



« Je ne revendique pas un bilan uniquement sportif. Il s’agit aussi d’infrastructures, de gouvernance et d’organisation régulière des compétitions », a-t-il déclaré, soulignant les avancées enregistrées dans le football féminin, le soutien à la ligue professionnelle et l’amélioration de la gestion fédérale.



Me Senghor a affirmé avoir d’abord pris soin de s’occuper de la Fédération avant de se lancer dans la campagne, en vue de l’élection prévue le 2 août prochain.



« Dans le management, il y a la compétence et l’expérience que seul le temps permet d’acquérir », a-t-il insisté devant des acteurs du football régional.



Concernant les infrastructures sportives à Saint-Louis, il s’est dit préoccupé par leur vétusté.



« Le stade Mawade Wade est vétuste, le stade Babacar Sèye est fermé. Il est temps que Saint-Louis bénéficie d’installations de niveau national, avec l’appui de l’État », a-t-il déclaré, plaidant pour un stade neuf capable d’accueillir, à terme, des matchs de l’équipe nationale.



Évoquant les déséquilibres structurels du football sénégalais, notamment entre clubs amateurs et professionnels, il a appelé à repenser le modèle de la ligue professionnelle, aujourd’hui « autonome de nom mais dépendante financièrement de la Fédération ».



Le président sortant de la FSF a également salué l’unité retrouvée au sein de la ligue régionale de Saint-Louis, y voyant une dynamique encourageante.



« J’ai senti une vraie volonté de collaboration, et c’est ce que le football sénégalais mérite », a-t-il confié.