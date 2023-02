BAMTARE REWBE : Pour une place de choix des Femmes dans l’échiquier politique (vidéo)

La clôture du Papic et du Pagor mis en œuvre dans le département de Podor coïncide au lancement d’une initiative de développement au profit du Fouta. Cette dynamique qui bénéfice du soutien financier de la coopération espagnole (AECID) pour une durée, ambitionne de promouvoir et d’encourager la participation politique et le leadership des femmes dans 5 communes. Il s’agit d’un projet pilote dénommé "Bamtare Rewbe" (promotion la Femme en pulaar) basé sur une approche « recherche-action ». Il sera exécuté en collaboration avec le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs/Afrique (LASPAD) de l’Université Gaston berger (UGB) de Saint-Louis. À terme, ce programme devra permettre aux bénéficiaires de positionner sur l’échiquier politique départemental et national. Suivez les éclairages des parties prenantes ...