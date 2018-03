Bakel : éboulement de huit mines d’or dans le site d’orpaillage de Diyabougou, deux morts et un blessé grave sont notés

Les mines d’or de Diyabougou, localité situé dans l’arrondissement de Kéniéba, dans le département de Bakel, dans la région de Tambacounda ont encore fait parler d’elles. Dans la matinée de ce samedi, vers les coups de 11 heures, l’effondrement des puits a causé l’émoi et la consternation chez ses populations, à dominante orpailleurs. Deux morts et un blessé grave ont été enregistrés dans le triste bilan de l’accident.

Le site d’orpaillage de Diyabougou, rouvert il de cela juste quelques mois, avait suscité de réels espoirs chez ses populations, longtemps meurtries par la faim car n’ayant plus de sources de revenus. Aujourd’hui, il vient d’être secoué par un drame. Plusieurs mines qui se sont effondrées ont causé la mort à deux personnes, toutes deux des maliens d’origine et, blessé une troisième qui a pu être tirée des décombres, grâce à la diligence des secours. Huit puits d’or c’est ce le nombre exact de mines qui se sont affaissés ce samedi, aux environs de 11 heures dans la matinée, dans le site d’orpaillage traditionnel de Diyabougou.



Plusieurs personnes s’étaient retrouvées sous les décombres. Dés l’annonce de la nouvelle, relate la source, tous les autres orpailleurs des autres sites ont fait le vide autour de leurs puits, pour venir prêter main forte aux personnes en danger et déclencher les recherches. Quatre personnes étaient coincées sous le sol. Cependant, si l’un a pu se tirer d’affaire seul, avec quelques égratignures, l’autre en est sorti avec des blessures assez sérieuses, sans compter les deux pertes en vies humaines notées. Il faut cependant préciser que les deux corps sans vie, ont été retrouvés un peu tard dans la soirée, du fait de manque de matériels adéquats pour faire face au travail. Les morts, toutes des maliens, ont été porté sous terre sur place à Diyabougou, lieu abritant le site.

