Bamba Bâ déclare sa candidature à la tête de la Ligue de football de Saint-Louis

Bamba Bâ, le président de la Linguère, a annoncé dimanche à Richard-Toll, sa candidature à la présidence de la Ligue régionale de football de Saint-Louis, dans une déclaration placée sous le signe du renouveau.



« C’est ici, dans le Walo, au cœur du district de Dagana, que j’ai choisi de faire cette annonce. Un choix fort, une première dans l’histoire de notre Ligue », a-t-il dit, en marge d'une tournée dans la région, accompagné d'Amara Taroré, de professionnels du football et de présidents départementaux adhérents à sa dynamique.



Porté par une conviction de réforme profonde, Il a appelé à « un nouveau souffle, un leadership éclairé et une gouvernance engagée » pour faire face aux dysfonctionnements actuels du football régional.



Bamba Bâ a exprimé son intention de placer les clubs au centre des décisions, d’agir dès les 100 premiers jours avec des mesures concrètes, et de professionnaliser l’environnement des structures locales axées autour de la formation, de la gouvernance, de l'équipement et de communication.



Il promet « d'instaurer un dialogue structuré avec les présidents de clubs » , de « travailler avec les collectivités, l’État, les écoles et les entreprises pour renforcer l’écosystème » , en plus de « valoriser les compétitions locales sponsorisées pour dynamiser toutes les zones du territoire ».



« Notre région regorge de talents, mais elle souffre d’un manque de coordination et de perspectives claires. Ceux qui font vivre le football au quotidien méritent mieux que le statu quo », a-t-il affirmé.



Le candidat a appelé « à l’unité et à la co-construction » , se disant prêt à « écouter, proposer, exécuter et évaluer », aux côtés d’une équipe qu’il présente comme « compétente, soudée et engagée ».