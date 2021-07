CFEE 2021 A SAINT-LOUIS : 20.420 candidats sur les 20.724 inscrits ont composé

La traditionnelle visite de centres d’examen a permis aux autorités administratives et académiques de la région, particulièrement du département de Saint-Louis, de constater le bon déroulement des épreuves de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee).



Aucun incident n’a été signalé dans tous les centres visités au niveau de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Saint-Louis département qui compte 2659 candidats inscrits dont 1427 filles et 1232 garçons. Cependant, sur ces 2659 inscrits, 37 candidats se sont absentés dont 23 filles et 14 garçons, soit un taux de présence de 98,61%. L’occasion a été saisie par l’Inspectrice de l’éducation et de la formation de Saint-Louis département pour inviter les différents candidats à bien se concentrer sur leurs épreuves.





“Je suis entrée dans des salles pour partager avec les candidats et surtout pour les encourager parce qu’en ce premier jour, pratiquement tous leurs camarades font les mêmes épreuves dans tous les centres d’examen du pays. Donc je leur ai demandé de garder leur calme et de ne pas être stressés car s’ils le sont, ils peuvent oublier des choses qu’ils ont apprises et bien comprises. Il leur faut aussi être concentrés et écrire lisiblement pour que les correcteurs puissent comprendre ce qu’ils ont écrit parce que la présentation est un critère de notation”, a soutenu Mme Ndèye Selbé Badiane.





Elle a précisé aussi que tous les candidats sont en règle car présentant tous des pièces d’état civil.



