Ce bar sème le bordel à PIKINE « TAKK » : soulards et prostituées terrorisent la population. Regardez !

Empoignades, injures, jets de pierres et de tessons de verre s’y éclatent la nuit jusqu’au petit matin. Plusieurs cas d’agressions ont été notés dans les environs de ce lieu de vente d’alcool placé curieusement en face d’une mosquée et d’une école coranique.



Sidérées, les populations se demandent les autorités de Saint-Louis veillent sur leur sécurité.



« Comment ont-elles pu accorder l’installation d’un bar en face d’un lieu de prières et d’enseignement coranique ? » s’interroge un habitant de la zone.



« A l’heure de l’appel à la prière, les soulards et prostituées se chamaillent au regard de tout le monde. Ils s’en fichent des récitations coraniques de l’Imam », a-t-il ajouté.



« A 22 heures, personne n’ose plus sortir. C’est la peur générale. Cette injustice ne peut pas continuer », confie une dame d’une voix empreinte de tristesse.



« Il y a quelques jours, un voisin a été attaqué. Quelqu’un l’a transpercé et le sang s’est entaché sur tout mon mur. J’ai eu très peur dans ma chambre avec mes enfants », renseigne une autre dame trouvée dans sa cuisine.



A la vive « déception » qu’éprouvent ces habitants contre le maire Mansour FAYE pour son « indifférence » s’ajoute une volonté active de fermer définitivement le bar si l’administration persiste dans cette posture d’observation.



>>> Suivez leurs témoignages …