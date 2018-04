Célébration du 04 avril à GANDON : Khoudia MBAYE magnifie « un événement historique » (vidéo)

L’anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été célébré, mercredi, dans l’arrondissement de RAO. GANDON a eu hier, l’honneur d’abriter la fête pour cette première intentionnée sous l’impulsion de Sous-Préfet Ibrahima de RAO. Plusieurs autorités politiques et religieuses de l’arrondissement ont pris part à cette grande communion qui a vu la participation des le maire de Mpal, de Fass-Ngom et de Gandiol.



Après la levée des couleurs, la prestation des majorettes, des ASP, des structures sportives, les élèves des différents établissements de la zone, ont défilé.



Khoudia MBAYE, séduite, a salué l’intercommunalité dynamique qui lie les différentes communes du département en indiquant que l’organisation la fête nationale de nationale de l’indépendance dans le département permettra de renforcer la cohésion qui cimente les entités territoriales.



Mme MBAYE, ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, a profité de l’occasion pour rendre par ailleurs un vibrant hommage à ses adjoints qui, dit-elle, « jouent un rôle admirable dans la marche de la municipalité ».



Poursuivant, l’édile de GANDON a noté que le thème de cette célébration axée sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la paix et la stabilité du monde cadre parfaitement avec la vision du chef de l’État.



« C’est un président que ne se soucie que du bien-être de ses concitoyens », a-t-elle soutenu. « Nous prions pou lui, nous lui dédions cette fête », a ajouté le ministre.



>>> Suivez sa réaction et des extraits du défilé