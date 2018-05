Centrafrique : Deux Sénégalais tués et brûlés en plein jour

Deux Sénégalais ont été hier à Bangui, en Centrafrique, les victimes collatérales des affrontements entre musulmans (séléka) et chrétiens (anti-balaka). Il s’agit d'I. Diallo et un certain Guissé, deux commerçants établis dans ce pays avec leurs familles depuis plusieurs années.

Selon L’Observateur, qui donne l’information, les victimes ont été attaquées par les anti-balaka, armés de couteaux et de machettes, alors qu’ils partaient acheter à manger. Ils seront lapidés à mort avant que leurs corps ne soient brûlés.

Le journal précise que le drame s’est déroulé au Kilomètre 5, un quartier de la capitale centrafricaine. Qu’après leur forfait, les meurtriers se sont mis à danser autour des cadavres sans doute pour savourer leur crime.



