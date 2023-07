Chavirement d'une embarcation de migrants : 6 corps repêchés à Saint-Louis

Six corps sans vie ont été repêchés, mercredi, à l’issue du chavirement d’une pirogue, hier aux environs de 5 heures du matin, à hauteur de la brèche de Saint-Louis.



Cette embarcation en provenance de Kaffountine transportait une soixantaine de migrants, renseigne une source.



Les sapeurs-pompiers, alertés, se sont déplacés sur les lieux du drame et ont pu repêcher six corps sans vie dont quatre acheminés à Louga. Les deux autres ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis.



Quatre personnes ont survécu à ce drame et les trois sont internés à la Marine nationale et le quatrième à l’hôpital régional de Saint-Louis.



Les opérations de sauvetage se poursuivent encore sur le terrain, sous la conduite d’une équipe des sapeurs-pompiers ainsi que des éléments de la Marine nationale.