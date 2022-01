Cheikh Oumar ANNE : " Je travaille à faire de NDIOUM, une agglomération émergente."

Les deux équipes finalistes ont reçu respectivement 250.000 FCFA et 200 . 000 FCFA . Cheikh Oumar ANNe a offert une enveloppe de 2 millions de francs FCFA à la zone pour l'organisation du tournoi.



Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY ) a exprimé sa joie de participer à cette fête de la jeunesse, en faisant part de sa volonté de renforcement l’épanouissement de cette frange de la population. À ce titre, il a renseigné que les travaux de construction d'une valeur de la ville d’une valeur de 300 millions FCFA vont incessamment démarrer. « Le marché a été attribué et l'entreprise maîtresse d'ouvrage va bientôt engager les travaux », a-t-il dit. Ce qui permettra à la ville de Ndioum d'accueillir des compétitions au niveau international, avec une pelouse et des tribunes et un éclairage aux normes internationales.



« Avec ce joyau, nous mettrons à la disposition de la jeunesse de Ndioum une infrastructure qui répond aux normes de la CAF », a-t-il ajouté en annonçant la visite prochaine du ministère des Sports pour fixer les dernières modalités.



Il faut dire que l 'apport du ministère des sports à ce projet, tournera autour d'un milliard de francs FCFA .



Le ministre a saisi l’occasion pour inviter le mouvement sportif local à la création d'un club communal fort qui pourra participer aux compétitions nationales. Il s’est dit prêt à soutenir cette dynamique.



« J’ai déclaré ma candidature pour un second mandat. C’est le fruit de mon aspiration à doter Ndioum d'infrastructures suffisantes pour qu’elle puisse être érigée en capitale régionale. Je travaille à faire de cette commune, une agglomération émergente. Pour cela, il faut une bonne mobilisation des populations, plus particulièrement les jeunes qui doivent jouer leur partition », a conclu le responsable de l'Alliance Pour la République (APR).



