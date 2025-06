Cinquantenaire de Guy Seddële : un appel à l’action et au développement durable

À l’occasion de ses 50 ans, l’association Guy Seddële a organisé une série d’activités centrées sur le dialogue entre générations et la réflexion sur l’avenir des communautés locales.



Deux conférences ont rythmé la journée du jeudi, abordant l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur l’éducation, les familles et les PME/PMI. Ces échanges ont permis de croiser les regards entre anciens et jeunes, pour mieux comprendre les mutations sociales à l’ère du numérique.



L’événement était marrainé par Dior Diagne, entrepreneure et propriétaire d’un hôtel sur la Langue de Barbarie, symbole de l’engagement des femmes dans le développement local.



En soirée, le public a assisté à une représentation théâtrale de la Campanie Daniel Serano, qui a proposé une adaptation engagée de La Malédiction de Raabi du Colonel Moumar Gueye, véritable miroir des tensions sociales et les héritages culturels au Sénégal.



Le professeur Madiagne Diagne, directeur du bureau de la jeunesse de l’association, a souligné l’engagement des jeunes. « Nous assurons à nos aînés de Guy Seddële la continuité, la pérennité et l’ancrage de l’association dans toute la ville de Saint-Louis, en partenariat avec le collectif des conseillers de quartiers », a-t-il dit en marge de l'activité.



L’association a également lancé un appel à repenser les quartiers, les communes et les villes, affirmant que le développement du pays commence par l’émergence de ses localités.



De nombreuses personnalités, autorités locales et dignitaires de Saint-Louis ont assisté à l’événement, saluant la constance de l’association Guy Seddële dans la vie communautaire depuis un demi-siècle.