Clôture de la conférence RESACLAP à Saint-Louis : le ministre Guirassy appelle à une conscience écologique partagée

« L’environnement est ce que nous avons de plus précieux », a déclaré le ministre Mamadou Mamba Guirassy, samedi, lors de la clôture de la 21e conférence nationale du Réseau des clubs littéraires, d’art et de philosophie Léopold Sédar Senghor (RESACLAP). La rencontre s’est tenue au lycée des jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis, en présence de nombreux élèves venus des quatre coins du pays.



Le ministre a insisté sur la nécessité de respecter l’environnement, un acte qu’il a qualifié de fondamental pour préserver l’héritage culturel, mais aussi pour se respecter soi-même et les autres.



« Respecter l’environnement, c’est respecter l’autre et se respecter soi-même et son héritage culturel », a-t-il affirmé.



Pour Mamadou Mamba Guirassy, aucun développement durable ne peut se construire sans une conscience environnementale claire :



« Rien ne peut se bâtir si le point de départ n’est pas l’environnement », a-t-il ajouté.



Il a salué cette initiative du RESACLAP, qui œuvre à sensibiliser les jeunes à travers la littérature, l’art et la philosophie sur des enjeux essentiels comme la protection de la nature. Un message fort adressé à une génération appelée à être au cœur des changements culturels et écologiques de demain.