Concours Miss Maths/ Miss Sciences : Les élèves Khady Sène (Touba) et Ramatoulaye Kane (Diourbel) honorées

Les meilleures élèves des 16 Académies du Sénégal en Mathématiques et en Sciences ont été célébrées ce lundi matin à Dakar. Pour cette 13 ème édition du concours, Khady Sène, en classe de 4ème au lycée Keur Badiane Maï de Touba et Ramatoulaye Kane, en seconde au lycée scientifique d’excellence de Diourbel, ont remporté respectivement les prix de miss Mathématiques et miss sciences.



La cérémonie de remise de distinctions aux lauréates a été présidée par le Ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy.



Pour rappel, "promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face aux changements climatiques" est le thème retenu pour cette année.



