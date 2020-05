Covid-19/Saint-Louis : 30 relais vont sensibiliser 1500 concessions à Darou (vidéo)

Dans le cadre d’un partenariat entre la Commune de Saint-Louis et GFA Consulting Group, des actions communes ont été préconisées dans le but de renforcer la riposte contre le Cond-19. Dans cette optique, des kits sanitaires, des masques ont été offerts à la municipalité Saint-Louisienne par cette représentation de la coopération allemande. Auparavant, 30 relais communautaires ont été formés sur les mesures de prévention de la pandémie. Ils vont sensibiliser les 1500 concessions de Darou Khor et Darou Marmiyal.