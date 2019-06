DAARA SERIGNE LAMINE NDIAYE : les anciens "talibés" expriment leur reconnaissance (vidéo)

Les anciens talibés du daara El Hadj Serigne Lamine NDIAYE (NDAR TOUTE) éparpillés au Sénégal et dans le monde, ont organisé, samedi, une journée de reconnaissance à l’endroit de leur école. Une opportunité saisie pour réfléchir sur les voies et moyens de revisiter l’histoire de cette institution coranique historique. À cette occasion, les anciens talibés ont rendu de vibrants hommages à Serigne Babacar NDIAYE, directeur de l’école. Ils ont également réfléchi sur les voies et moyens de hisser le daara au sommet.