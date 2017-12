DAROU : Chance For All Sénégal crée la joie chez les enfants démunis (vidéo)

Dans une ambiance ludique au rythme du « djémbé», sous les cadences enjolivées du père Noël, des enfants démunies du quartier Darou, ont eu droit une somptueuse célébration du 24 décembre au centre d’épanouissement social, culturel et sportif du quartier.





Entre les intermèdes musicaux et les activités, des cadeaux, des masques et des friandises leur sont distribués en plus du repas communautaire.





Pour cette première édition réussie, des membres de l’association, des volontaires de Projects Abroad et d’autres partenaires de l’association, se sont engagés dans une parfaite synergie solidaire. Chance For All Sénégal( ACS), satisfaite d’avoir suscité la joie chez cette partie désœuvrée de la population, s’engage à renforcer sa dynamique sociale, l’année prochaine.





Mme Fina Senghor SOW, la présidente de l’association présente dans d’autres localités du pays rappelle que d’importantes actions sociales sont menées par sa structure au profit des enfants démunis.



Il y a quelques moins, note Mme SOW, l’ACS a permis à une colonie d’enfants défavorisés de visiter des endroits symboliques de la capitale, dont le monument de la Renaissance.



> Suivez les réactions de Lucie, Rifka et Fina ...